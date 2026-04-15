Vous pensez que tomber enceinte ne devrait pas être compliqué ? Et pourtant, quand la grossesse tarde, les certitudes s'effritent et le projet bébé devient source de doutes. On sait comment éviter une grossesse... beaucoup moins comment la favoriser. Dans Objectif bébé, Marion Vallet, sage-femme spécialiste de la fertilité, vous aide à comprendre ce qui se joue avant la conception. Sans discours culpabilisant ni recettes miracles, elle vous apprend à décoder votre cycle, à reconnaître votre fenêtre fertile et à agir au bon moment. Grâce à des explications claires, des tests, des auto-évaluations et 169 questions-réponses, ce livre vous aide à faire la part des choses entre un simple mauvais timing et les situations qui nécessitent un accompagnement médical. Avec ce livre, vous apprendrez en couple à : identifier vos jours fertiles ; optimiser naturellement vos chances de concevoir ; démêler les idées reçues et savoir quand consulter ; retrouver confiance en votre corps et en votre fertilité.