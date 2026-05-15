Plumaline, la petite souffle-vent

Plumaline est une souffle-vent toute petite et toute mignonne, mais, dans la clairière enchantée, personne ne la prend au sérieux. Plumaline voudrait qu'on lui propose des missions, comme aux courageux souffle-vent qui partent à l'aventure dans le grand brouillard qui entoure la clairière. Un matin, toutes les créatures de la clairière enchantée s'aperçoivent que le Soleil ne bouge plus et tout, autour, semble figé, comme si le temps s'était arrêté ! Plumaline, n'écoutant que son courage, s'enfonce dans le grand brouillard pour tenter de comprendre ce qui se passe...