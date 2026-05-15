Inscription
Newsletter
linkedin soundcloud twitter bluesky mastodon facebook rss flicker youtube instagram
Recherche

En ce moment :

Grasset, le Nora-Gate Etats Généraux de la BD 2026 Cinq éditeurs BD à découvrir
#Album jeunesse

Plumaline, la petite souffle-vent

Mathilde Paris, Sophie Laroche

ActuaLitté
Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr
Plumaline est une souffle-vent toute petite et toute mignonne, mais, dans la clairière enchantée, personne ne la prend au sérieux. Plumaline voudrait qu'on lui propose des missions, comme aux courageux souffle-vent qui partent à l'aventure dans le grand brouillard qui entoure la clairière. Un matin, toutes les créatures de la clairière enchantée s'aperçoivent que le Soleil ne bouge plus et tout, autour, semble figé, comme si le temps s'était arrêté ! Plumaline, n'écoutant que son courage, s'enfonce dans le grand brouillard pour tenter de comprendre ce qui se passe...

Par Mathilde Paris, Sophie Laroche
Chez Fleurus

|

Auteur

Mathilde Paris, Sophie Laroche

Editeur

Fleurus

Genre

Autres éditeurs (F à J)

Partager ce livre sur Bluesky Partager ce livre sur Mastodon Partager ce livre sur Linkedin Partager ce livre par mail

Retrouver tous les articles sur Plumaline, la petite souffle-vent par Mathilde Paris, Sophie Laroche

Commenter ce livre

 

Plumaline, la petite souffle-vent

Mathilde Paris, Sophie Laroche

Paru le 15/05/2026

80 pages

Fleurus

12,95 €

Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr

Lire un extrait
ActuaLitté
Scannez le code barre 9782215200222
9782215200222
© Notice établie par ORB
plus d'informations

Top Articles

Le Prix des Libraires 2026 distingue Laurine Roux et Charlotte McConaghy Espagne : 49,4 % des livres papiers ne se vendent pas même à 1 exemplaire Quitter Grasset ? Le droit de divulgation fournit une solution redoutable Monument préféré des Français : bibliothèque, domaine et château d'autrices en lice
Lettre d'information Flux RSS Contact Qui sommes nous ? Mentions légales Connexion
Politique de confidentialité Charte commentaires Tendances et Célébrités Free Spins
linkedin soundcloud twitter facebook rss flicker youtube instagram
© 2007 - 2026 - Actualitte.com. Tous droits réservés.