Nouvelle mise à jour du Routard, le guide de voyage n°1 en France ! Fascinante transition entre Europe centrale et Méditerranée, carrefour de cultures diverses, la Croatie est multiple. Avec ses criques paradisiaques, ses côtes constellées d'îlots, ses parcs naturels et ses villes au patrimoine époustouflant, ce pays ne laisse personne indifférent. Dans Le Routard Croatie, mis à jour par nos spécialistes, vous trouverez : - Une première partie en couleurs pour découvrir le pays à l'aide de photos et de cartes illustrant les coups de coeur de nos auteurs ; - des itinéraires thématiques et géographiques, avec toutes les infos et astuces dont vous avez besoin pour réussir et profiter pleinement de votre voyage ; - des activités (s'amuser à compter les cigognes à igo , dans le parc national de Lonjsko Polje ; se lancer dans un grand tour des 16 lacs de Plitvice et leurs 92 chutes d'eau ; monter à la forteresse espagnole de Hvar pour embrasser du regard la vieille ville à ses pieds et le chapelet des îles Pakleni), des visites (parcourir Gradec, la ville haute de Zagreb ; visiter Rovinj, le bijou de l'Istrie ; arpenter les rues patinées par les siècles de la vieille ville de Dubrovnik...), à partager en famille, entre amis ou en solo ; - près de 50 cartes et plans avec toutes les bonnes adresses du Routard positionnées ; - et, bien sûr, le meilleur de la destination et des pas de côté pour découvrir la Croatie hors des sentiers battus... Merci à tous les Routards qui sont solidaires de nos convictions depuis plus de 50 ans : liberté et indépendance d'esprit ; découverte et partage ; sincérité, tolérance et respect des autres.