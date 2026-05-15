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Plus une miette MS - GS

ClémenceG., Clemenceg

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Plus une miette ! est un album à dévorer compléter sa bibliothèque idéale. Plus une miette ! Un conte en randonnée estival où deux Minipattes partagent un gâteau avec des animaux rencontrés successivement. A force de donner la moitié du reste de gâteau, il ne reste plus qu'à suivre une nouvelle recette de cuisine ! Une histoire pour débattre du partage et aborder les régimes alimentaires et les phénomènes météo. Cet album fait partie de " La classe des Minipattes " : des albums originaux de ClémenceG. La classe des Minipattes, c'est une bande de copains d'école auxquels ont peut facilement s'identifier. Ecrits et illustrés par ClémenceG. , autrice jeunesse qui intervient dans de nombreuses écoles maternelles.

Par ClémenceG., Clemenceg
Chez Nathan

|

Auteur

ClémenceG., Clemenceg

Editeur

Nathan

Genre

Maternelle Eveil

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Plus une miette MS - GS

ClémenceG., Clemenceg

Paru le 20/05/2026

32 pages

Nathan

11,00 €

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Scannez le code barre 9782095063283
9782095063283
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