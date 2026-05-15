Plus une miette MS - GS

Plus une miette ! est un album à dévorer compléter sa bibliothèque idéale. Plus une miette ! Un conte en randonnée estival où deux Minipattes partagent un gâteau avec des animaux rencontrés successivement. A force de donner la moitié du reste de gâteau, il ne reste plus qu'à suivre une nouvelle recette de cuisine ! Une histoire pour débattre du partage et aborder les régimes alimentaires et les phénomènes météo. Cet album fait partie de " La classe des Minipattes " : des albums originaux de ClémenceG. La classe des Minipattes, c'est une bande de copains d'école auxquels ont peut facilement s'identifier. Ecrits et illustrés par ClémenceG. , autrice jeunesse qui intervient dans de nombreuses écoles maternelles.