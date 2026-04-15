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#Bande dessinée jeunesse

Over exposed

Maelys Crouilbois

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Esther est créatrice de contenu. A vingt-deux ans, elle pense tout contrôler : son image, sa carrière et même son déménagement à Paris. Léo, lui, est loin d'avoir l'insouciance des jeunes de son âge : à vingt et un ans, il alterne entre son job dans un café et ses obligations auprès de sa soeur, dont il est le tuteur légal. Rien ne semblait les destiner à se rencontrer. Esther passe sa vie à chercher la lumière des projecteurs, et Léo à se dissimuler. Mais quand le hasard les réunit dans le même appartement, chacun avec ses bagages, ses rêves et ses failles, ils n'ont pas d'autre choix que d'apprendre à cohabiter, se connaître... et se révéler.

Par Maelys Crouilbois
Chez Hachette

|

Auteur

Maelys Crouilbois

Editeur

Hachette

Genre

Romans, témoignages & Co

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Over exposed

Maelys Crouilbois

Paru le 15/04/2026

432 pages

Hachette

19,00 €

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Scannez le code barre 9782017343844
9782017343844
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