Over exposed

Esther est créatrice de contenu. A vingt-deux ans, elle pense tout contrôler : son image, sa carrière et même son déménagement à Paris. Léo, lui, est loin d'avoir l'insouciance des jeunes de son âge : à vingt et un ans, il alterne entre son job dans un café et ses obligations auprès de sa soeur, dont il est le tuteur légal. Rien ne semblait les destiner à se rencontrer. Esther passe sa vie à chercher la lumière des projecteurs, et Léo à se dissimuler. Mais quand le hasard les réunit dans le même appartement, chacun avec ses bagages, ses rêves et ses failles, ils n'ont pas d'autre choix que d'apprendre à cohabiter, se connaître... et se révéler.