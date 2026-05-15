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#Roman francophone

L'étreinte de l'oubli

Mills Coleman

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Elle a tout oublié, même celui qu'elle aime. Arrachée à ses îles, Demetria est prisonnière... non seulement du peuple ennemi, mais aussi de son propre esprit. Privée de ses souvenirs, elle pense être amie des héritiers d'une nation qui n'est pas la sienne. Elle a renié l'archipel d'Adarr, sa véritable patrie, et oublié celui qui fait battre son coeur : Acelin. De l'autre côté de l'océan, Acelin se consume. Impuissant face à l'enlèvement de celle qu'il aime, il noie sa douleur dans la forge d'artefacts magiques, espérant défier le destin. Avec ses alliés, il prépare une mission de sauvetage qui pourrait changer le cours de l'histoire... ou précipiter la chute de son peuple. Car la guerre gronde, les alliances vacillent, et chaque décision peut faire basculer l'équilibre des nations. Dans ce monde où la magie bouscule chaque certitude, Demetria est devenue bien plus qu'une captive : elle est une arme, un symbole, un espoir. Mais Acelin ignore encore que sa mémoire a été effacée... et qu'être oublié par celle que l'on aime est peut-être le plus terrible des sorts.

Par Mills Coleman
Chez Hachette

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Auteur

Mills Coleman

Editeur

Hachette

Genre

Roman d'amour, roman sentiment

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L'étreinte de l'oubli

Mills Coleman

Paru le 15/05/2026

384 pages

Hachette

22,00 €

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Scannez le code barre 9782017293927
9782017293927
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