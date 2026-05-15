Albums à dévorer - MS GS - Plus une miette - Album + Fichier - PCF

Plus une miette ! est un album à dévorer, il est accompagné de son fichier ressources qui offre une exploitation pédagogique complète et clés en main. Plus une miette ! Un conte en randonnée estival où deux Minipattes partagent un gâteau avec des animaux rencontrés successivement. A force de donner la moitié du reste de gâteau, il ne reste plus qu'à suivre une nouvelle recette de cuisine ! Une histoire pour débattre du partage et aborder les régimes alimentaires et les phénomènes météo. Cet album fait partie de " La classe des Minipattes " : des albums originaux de ClémenceG. La classe des Minipattes, c'est une bande de copains d'école auxquels ont peut facilement s'identifier. Ecrits et illustrés par ClémenceG. autrice jeunesse qui intervient dans de nombreuses écoles maternelles. Chacun de ces albums est accompagné d'un fichier ressources avec des séances et des projets détaillés pour la classe. Le fichier ressources est conçu par Délia Gobert , PEMF en maternelle et autrice du blog "Del en maternelle", il propose : une séquence de compréhension en 12 séances détaillées, le matériel de manipulation imprimé en couleurs : cartes lexique, marottes... , une bibliographie étoffée pour la mise en réseau et les lectures offertes, des pistes de projets pour aller plus loin, la version sonore et la version vidéoprojetable de l'album et des ressources numériques pour animer les séances.