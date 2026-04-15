Journal de l'invisible

Et si l'invisible façonnait silencieusement notre existence ? Guidée par une voix subtile, Brigitte Pietrzak partage des messages sur l'amour, la guérison, la vibration et le sens de notre incarnation. Laissez-vous emporter dans un voyage initiatique révélant une nouvelle dimension de l'âme. Vous trouverez dans ce livre : - Une exploration des mondes subtils à travers des dialogues avec des guides. - Des clés de transformation à travers des pratiques concrètes. - Une spiritualité moderne et incarnée, enracinée dans la nature, le corps et l'expérience. - Une compréhension nouvelle de l'unité et la réconciliation entre visible et invisible.