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Journal de l'invisible

Brigitte Pietrzak

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Et si l'invisible façonnait silencieusement notre existence ? Guidée par une voix subtile, Brigitte Pietrzak partage des messages sur l'amour, la guérison, la vibration et le sens de notre incarnation. Laissez-vous emporter dans un voyage initiatique révélant une nouvelle dimension de l'âme. Vous trouverez dans ce livre : - Une exploration des mondes subtils à travers des dialogues avec des guides. - Des clés de transformation à travers des pratiques concrètes. - Une spiritualité moderne et incarnée, enracinée dans la nature, le corps et l'expérience. - Une compréhension nouvelle de l'unité et la réconciliation entre visible et invisible.

Par Brigitte Pietrzak
Chez Hachette

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Auteur

Brigitte Pietrzak

Editeur

Hachette

Genre

Channeling

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Journal de l'invisible

Brigitte Pietrzak

Paru le 15/04/2026

192 pages

Hachette

7,95 €

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Scannez le code barre 9782017290810
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