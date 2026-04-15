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#Essais

Une psy aux frontières de la conscience

Martine Gercault

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Accéder autrement à l'inconscient pour renouer avec le plaisir d'être. L'inconscient ne se tait jamais : il parle dans nos silences, nos rêves, nos symptômes, dans ce qui se répète, se déplace, insiste, parfois à travers des formes qui dépassent la parole ordinaire. Forte de plus de quarante années de pratique clinique, Martine Gercault repousse les limites de la psychanalyse traditionnelle et explore ces zones où récits intimes et mémoires enfouies se rejoignent. Dans cette édition augmentée, elle ouvre son espace thérapeutique et présente "Le Pinceau Chamane", une pratique où le geste pictural devient médiateur de l'inconscient. Un livre pour celles et ceux qui pressentent que l'inconscient ne se réduit ni au langage ni au symptôme, mais se déploie à travers des voies multiples pour une compréhension plus incarnée de soi.

Par Martine Gercault
Chez Hachette

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Auteur

Martine Gercault

Editeur

Hachette

Genre

Esotérisme

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Une psy aux frontières de la conscience

Martine Gercault

Paru le 15/04/2026

416 pages

Hachette

8,95 €

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Scannez le code barre 9782017290797
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