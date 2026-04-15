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Je n'arrive pas à dormir

Aurélie Chien Chow Chine, Chow chine aurélie Chien

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Gaston est une petite licorne comme toutes les autres, ou presque... Sa crinière arc-en-ciel change de couleur en fonction de ses émotions ! Ce soir, Gaston n'arrive pas à s'endormir. Il est fatigué. Pourtant, il tourne et tourne dans son lit. On dirait qu'il lui manque quelque chose. Découvre comment il va trouver le sommeil... Collectionne une figurine exclusive de ta petite licorne préférée. Apprends avec Gaston à imaginer une jolie plume l'aider à s'endormir, grâce aux exercices d'Aurélie Chien Chow Chine, sophrologue.

Par Aurélie Chien Chow Chine, Chow chine aurélie Chien
Chez Hachette

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Auteur

Aurélie Chien Chow Chine, Chow chine aurélie Chien

Editeur

Hachette

Genre

La vie quotidienne

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Je n'arrive pas à dormir

Aurélie Chien Chow Chine, Chow chine aurélie Chien

Paru le 29/04/2026

32 pages

Hachette

9,95 €

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Scannez le code barre 9782017107316
9782017107316
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