Je n'arrive pas à dormir

Gaston est une petite licorne comme toutes les autres, ou presque... Sa crinière arc-en-ciel change de couleur en fonction de ses émotions ! Ce soir, Gaston n'arrive pas à s'endormir. Il est fatigué. Pourtant, il tourne et tourne dans son lit. On dirait qu'il lui manque quelque chose. Découvre comment il va trouver le sommeil... Collectionne une figurine exclusive de ta petite licorne préférée. Apprends avec Gaston à imaginer une jolie plume l'aider à s'endormir, grâce aux exercices d'Aurélie Chien Chow Chine, sophrologue.