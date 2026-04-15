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Balades japonaises

Paiheme

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Bienvenue dans le monde de Paiheme Studio, où les rues japonaises débordent de couleurs, de saveurs... et d'imagination ! Restaurants traditionnels, salons de thé rétros, stands de street food fumants et enseignes qui clignotent : ce livre de coloriage vous embarque pour une balade gourmande et graphique à travers 40 illustrations inédites et leurs modèles couleurs signés Paiheme Studio. Entre réalisme et fantaisie, chaque façade vous invite à mettre la main à la pâte et à redonner vie à ces décors urbains inspirés du Japon. Que vous soyez fan de ramen, de saké, d' onigiri ou simplement de dessins rétrofuturistes, vous trouverez ici de quoi vous régaler !

Par Paiheme
Chez Hachette

|

Auteur

Paiheme

Editeur

Hachette

Genre

Coloriages adultes

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Balades japonaises

Paiheme

Paru le 22/04/2026

96 pages

Hachette

15,95 €

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Scannez le code barre 9782017093602
9782017093602
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