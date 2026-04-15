Balades japonaises

Bienvenue dans le monde de Paiheme Studio, où les rues japonaises débordent de couleurs, de saveurs... et d'imagination ! Restaurants traditionnels, salons de thé rétros, stands de street food fumants et enseignes qui clignotent : ce livre de coloriage vous embarque pour une balade gourmande et graphique à travers 40 illustrations inédites et leurs modèles couleurs signés Paiheme Studio. Entre réalisme et fantaisie, chaque façade vous invite à mettre la main à la pâte et à redonner vie à ces décors urbains inspirés du Japon. Que vous soyez fan de ramen, de saké, d' onigiri ou simplement de dessins rétrofuturistes, vous trouverez ici de quoi vous régaler !