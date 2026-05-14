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#Bande dessinée jeunesse

Je t'enverrai des fleurs de Damas

Frank Andriat

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S'expatrier et aller se battre pour une cause que l'on croit juste, donner sa vie pour la démocratie et la liberté, c'est bien. Sauf si l'on a quinze ans et qu'on s'est fait "tourner la tête" par des extrémistes qui, au nom de Dieu, envoient des jeunes à la mort. La guerre civile en Syrie a causé des dizaines de milliers de victimes et la communauté internationale n'en fait pas une priorité absolue. Pendant ce temps-là, des innocents meurent et, parmi ceux-ci, des adolescents venus de France et d'ailleurs.

Par Frank Andriat
Chez Mijade

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Auteur

Frank Andriat

Editeur

Mijade

Genre

Romans, témoignages & Co

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Je t'enverrai des fleurs de Damas

Frank Andriat

Paru le 21/05/2026

144 pages

Mijade

8,50 €

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