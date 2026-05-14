Inscription
Newsletter
linkedin soundcloud twitter bluesky mastodon facebook rss flicker youtube instagram
Recherche

En ce moment :

Grasset, le Nora-Gate Etats Généraux de la BD 2026 Cinq éditeurs BD à découvrir
#Essais

Le Code Général des Impôts 2026

Spécialistes de la revue fiduc Les

ActuaLitté
Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr
L'ouvrage idéal pour décrypter toutes les règles fiscales indispensables au quotidien. Les + de l'ouvrage / arguments pub = - Un outil unique qui offre une approche éditoriale originale et pratique - Performant et complet en matière de législation fiscale - Autorisé à l'examen d'entrée du CRFPA - Mises à jour régulières et accès rapide via le moteur de recherche de la version en ligne Le descriptif de l'ouvrage = Ce code réunit en un seul et même ouvrage le texte officiel du Code général des impôts, le Livre des procédures fiscales, le Code des relations entre le public et l'administration, ainsi que des extraits du Code des impositions sur les biens et services. Les textes sont arrêtés au 1er mars 2026. Cette édition propose des renvois aux études du dictionnaire Fiscal 2026, complément idéal pour décrypter toutes les règles fiscales. Le Code Général des Impôts est autorisé à l'examen d'entrée du CRFPA : procurez-le-vous pour vous entraîner et conservez-le avec vous pour passer l'épreuve fiscale. La cible lecteurs = A destination des fiscalistes, experts-comptables, notaires et avocats.

Par Spécialistes de la revue fiduc Les
Chez Groupe Revue Fiduciaire

|

Auteur

Spécialistes de la revue fiduc Les

Editeur

Groupe Revue Fiduciaire

Genre

Histoire du droit

Partager ce livre sur Bluesky Partager ce livre sur Mastodon Partager ce livre sur Linkedin Partager ce livre par mail

Retrouver tous les articles sur Le Code Général des Impôts 2026 par Spécialistes de la revue fiduc Les

Commenter ce livre

 

Le Code Général des Impôts 2026

Spécialistes de la revue fiduc Les

Paru le 31/12/2078

Groupe Revue Fiduciaire

44,10 €

Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr

Lire un extrait
ActuaLitté
Scannez le code barre 9782757910436
9782757910436
© Notice établie par ORB
plus d'informations

Top Articles

Le Prix des Libraires 2026 distingue Laurine Roux et Charlotte McConaghy Espagne : 49,4 % des livres papiers ne se vendent pas même à 1 exemplaire Quitter Grasset ? Le droit de divulgation fournit une solution redoutable La maison de Kenneth White déchire ses héritiers à Trébeurden
Lettre d'information Flux RSS Contact Qui sommes nous ? Mentions légales Connexion
Politique de confidentialité Charte commentaires Tendances et Célébrités Free Spins
linkedin soundcloud twitter facebook rss flicker youtube instagram
© 2007 - 2026 - Actualitte.com. Tous droits réservés.