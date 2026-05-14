Le Code Général des Impôts 2026

L'ouvrage idéal pour décrypter toutes les règles fiscales indispensables au quotidien. Les + de l'ouvrage / arguments pub = - Un outil unique qui offre une approche éditoriale originale et pratique - Performant et complet en matière de législation fiscale - Autorisé à l'examen d'entrée du CRFPA - Mises à jour régulières et accès rapide via le moteur de recherche de la version en ligne Le descriptif de l'ouvrage = Ce code réunit en un seul et même ouvrage le texte officiel du Code général des impôts, le Livre des procédures fiscales, le Code des relations entre le public et l'administration, ainsi que des extraits du Code des impositions sur les biens et services. Les textes sont arrêtés au 1er mars 2026. Cette édition propose des renvois aux études du dictionnaire Fiscal 2026, complément idéal pour décrypter toutes les règles fiscales. Le Code Général des Impôts est autorisé à l'examen d'entrée du CRFPA : procurez-le-vous pour vous entraîner et conservez-le avec vous pour passer l'épreuve fiscale. La cible lecteurs = A destination des fiscalistes, experts-comptables, notaires et avocats.