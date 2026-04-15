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#Roman francophone

C'est juste un collègue

Margherita Gabbiani

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Cette nouvelle édition contient des chapitres inédits. A 27 ans, Margaux croit son avenir tout tracé avec Jean, son fiancé. Malgré des hauts et des bas, elle est persuadée que leur idylle est faite pour durer... Mais ses certitudes flanchent lorsqu'elle est recrutée dans l'agence digitale Kreatio. Elle se laisse entraîner par l'ambiance festive et légère de la start-up... et se rend compte que le doux sourire de l'homme qu'elle croise tous les jours à la machine à café ne la laisse pas indifférente. Mais lorsque l'envie de séduire se transforme en un désir bien plus profond, Margaux se trouve confrontée à un dilemme. Sera-t-elle prête à renier tous ses principes juste pour lui, son collègue ?

Par Margherita Gabbiani
Chez Hugo et Compagnie

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Auteur

Margherita Gabbiani

Editeur

Hugo et Compagnie

Genre

Romance sexy

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C'est juste un collègue

Margherita Gabbiani

Paru le 15/04/2026

574 pages

Hugo et Compagnie

8,90 €

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Scannez le code barre 9791042906276
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