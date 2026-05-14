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Le sens des études, le sens d'une vie

Marie Catherine Meyer

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Née en 1918 dans une famille de mineur lorrain d'origine allemande, Marie Catherine Meyer évoque dans ses souvenirs le milieu familial, local, scolaire qui l'a conduite à devenir institutrice et, ultérieurement, professeure, des lendemains de la Première Guerre mondiale à ceux de la seconde. Rédigés à la fin du siècle dernier, la précision de ces souvenirs est exceptionnelle, reposant notamment sur les riches archives, scolaires et personnelles, que l'auteure avait elle-même conservées. Celles-ci ont également permis à un historien de nourrir une introduction soulignant le sens que l'enfant, l'adolescente puis la jeune fille a donné aux études qu'elle faisait, dans le contexte social, culturel et politique de la Lorraine et de la France de son temps.

Par Marie Catherine Meyer
Chez Presses Universitaires du Septentrion

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Auteur

Marie Catherine Meyer

Editeur

Presses Universitaires du Septentrion

Genre

Entre deux guerres

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Le sens des études, le sens d'une vie

Marie Catherine Meyer

Paru le 30/04/2026

205 pages

Presses Universitaires du Septentrion

20,00 €

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