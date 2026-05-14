Le sens des études, le sens d'une vie

Née en 1918 dans une famille de mineur lorrain d'origine allemande, Marie Catherine Meyer évoque dans ses souvenirs le milieu familial, local, scolaire qui l'a conduite à devenir institutrice et, ultérieurement, professeure, des lendemains de la Première Guerre mondiale à ceux de la seconde. Rédigés à la fin du siècle dernier, la précision de ces souvenirs est exceptionnelle, reposant notamment sur les riches archives, scolaires et personnelles, que l'auteure avait elle-même conservées. Celles-ci ont également permis à un historien de nourrir une introduction soulignant le sens que l'enfant, l'adolescente puis la jeune fille a donné aux études qu'elle faisait, dans le contexte social, culturel et politique de la Lorraine et de la France de son temps.
Par
Marie Catherine Meyer Chez
Presses Universitaires du Septentrion
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