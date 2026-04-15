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#Roman graphique

Pour qui sonne le glas

Jean-David Morvan, Pierre Dawance

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Le soleil tape fort, la pente s'élève. Deux vautours tournent dans le ciel en silence. Un jeune homme, souple et beau comme on l'est à trente ans, suit sans forcer un vieux montagnard. Il sourit. Enrôlé dans une guerre fratricide, il a rejoint un groupe de partisans républicains pour dynamiter un pont et favoriser une attaque de grande ampleur contre les troupes fascistes. Il a soixante-douze heures devant lui. Ses chances de réussir sont minces, il le sait et n'en a cure.

Par Jean-David Morvan, Pierre Dawance
Chez Sarbacane Editions

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Auteur

Jean-David Morvan, Pierre Dawance

Editeur

Sarbacane Editions

Genre

Romans graphiques

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Pour qui sonne le glas

Jean-David Morvan, Pierre Dawance

Paru le 15/04/2026

190 pages

Sarbacane Editions

29,00 €

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Scannez le code barre 9791040804291
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