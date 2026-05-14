Le haut potentiel intellectuel (HPI) est-il une maladie, un trouble ou une variation du développement ? Ces enfants particuliers sont-ils fragilisés ou protégés par leurs capacités cognitives hors normes ? L'histoire des génies nourrit encore l'idée d'un lien avec la folie - un mythe ancien discuté déjà par Aristote, Foucault ou de Ajuriaguerra. Les difficultés de certains élèves HPI pour s'adapter et apprendre à l'école, malgré des capacités remarquables mais pas toujours remarquées, illustrent la complexité, voire les paradoxes de ces profils atypiques. Les recherches rappellent que chaque trajectoire est personnelle et que les facteurs environnementaux sont essentiels. Si la majorité des enfants HPI vont bien, certains rencontrent des difficultés, des TND, des troubles affectifs et psychomoteurs. Souvent masqués et compensés, leur identification et diagnostic sont compliqués. Heureusement, les recherches sur le développement, le suivi des cohortes, les études d'impact, l'écoute des parents et des personnes HPI, la réflexion clinique, les pédagogies différenciées apportent de plus en plus de réponses pour aider ces enfants à se réaliser, pour appuyer nos interventions sur des éléments vérifiés, et en évitant les a priori. Pour contribuer à cette réflexion et ces applications, ce numéro présente des contributions de pédopsychiatres, psychologues, psychomotriciennes, enseignantes, personnes HPI et parents.