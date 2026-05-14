Laissons les petits enfants venir à Jésus

Ce projet élaboré par une mère de famille qui ne trouvait pas ce qu'elle souhaitait pour prier avec ses jeunes enfants est un livret illustré pour vivre la prière en famille. C'est un outil pédagogique qui donne concrètement toutes les étapes possibles de la prière en famille (signe de croix, demande de pardon, intercession, prière à Marie...), adaptable en fonction du rythme de vie, pour accompagner les enfants en fonction de leur âge et capter leur attention. L'auteur donne aussi des conseils et astuces pour vivre concrètement la prière en famille. Ce livre s'adresse aux parents de jeunes enfants qui souhaitent améliorer ou compléter leur prière familiale, ainsi qu'aux nouveaux convertis et recommençants.