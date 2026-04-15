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De neige et d'encre Tome 6

Miyuki Unohana

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Dredd emmène Neneo à l'usine d'armement et lui propose de travailler sous ses ordres pour progresser dans le milieu criminel. Pendant ce temps, Freya entreprend les démarches pour renoncer à l'héritage des Gibson, malgré la pression de ceux qui veulent la voir succéder à la tête de la famille. Dans leur solitude respective, Neneo et Freya se consolent en pensant au jour où l'affaire sera résolue... jusqu'à ce qu'une nouvelle inquiétante atteigne l'usine où Neneo travaille. Miyuki Unohana, jeune artiste talentueuse, débarque en France avec sa série Yuki to Sumi. Derrière ce titre se cache une épopée particulièrement touchante et bouleversante où deux êtres méprisés de tous vont tenter de faire front ensemble. Elle met en scène un récit où drame, psychologie et mystère se combinent pour un résultat aussi étonnant que captivant. Avec son trait fin et délicat, elle donne vie à un tandem qui, malgré toutes les accusations qu'il va subir, va attirer notre sympathie.

Par Miyuki Unohana
Chez Panini comics

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Auteur

Miyuki Unohana

Editeur

Panini comics

Genre

Seinen/Homme

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De neige et d'encre Tome 6

Miyuki Unohana trad. Nathalie Lejeune

Paru le 15/04/2026

192 pages

Panini comics

8,29 €

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