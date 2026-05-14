Inscription
Newsletter
linkedin soundcloud twitter bluesky mastodon facebook rss flicker youtube instagram
Recherche

En ce moment :

Grasset, le Nora-Gate Etats Généraux de la BD 2026 Cinq éditeurs BD à découvrir
#Essais

Guide de l'analyse des pratiques professionnelles en petite enfance

Philippe Duval, Catherine Peresse

ActuaLitté
Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr
Camille, éducatrice depuis six ans, croyait participer à une réunion de plus. Elle en est ressortie différente : l'épisode qu'elle avait raconté avait pris du relief, ses collègues lui avaient offert d'autres angles de vue, et elle avait retrouvé un vrai souffle pour le lendemain. C'est exactement ce qu'offre une analyse de pratiques professionnelles (APP). Ni défouloir, ni thérapie de groupe, ni réunion déguisée : un temps structuré et vivant, où les équipes de crèche réfléchissent ensemble à leurs gestes quotidiens pour mieux les comprendre, les ajuster et leur redonner du sens. Clair, accessible et ancré dans le terrain, ce guide bouscule les idées reçues, rappelle le cadre réglementaire et donne des repères clairs et directement utilisables pour réussir une APP. Illustré d'exemples parlants et de situations vécues, il fournit des outils pratiques pour animer sans s'épuiser, dépasser les résistances et installer un dispositif durable qui fait évoluer les pratiques. Un compagnon indispensable pour toutes les professionnelles de la petite enfance qui veulent donner à leurs échanges une force collective et transformatrice.

Par Philippe Duval, Catherine Peresse
Chez Philippe Duval

|

Auteur

Philippe Duval, Catherine Peresse

Editeur

Philippe Duval

Genre

Travail social

Partager ce livre sur Bluesky Partager ce livre sur Mastodon Partager ce livre sur Linkedin Partager ce livre par mail

Retrouver tous les articles sur Guide de l'analyse des pratiques professionnelles en petite enfance par Philippe Duval, Catherine Peresse

Commenter ce livre

 

Guide de l'analyse des pratiques professionnelles en petite enfance

Philippe Duval, Catherine Peresse

Paru le 14/05/2026

270 pages

Philippe Duval

19,90 €

Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr

Lire un extrait
ActuaLitté
Scannez le code barre 9782490737529
9782490737529
© Notice établie par ORB
plus d'informations

Top Articles

Le Prix des Libraires 2026 distingue Laurine Roux et Charlotte McConaghy Espagne : 49,4 % des livres papiers ne se vendent pas même à 1 exemplaire Quitter Grasset ? Le droit de divulgation fournit une solution redoutable La maison de Kenneth White déchire ses héritiers à Trébeurden
Lettre d'information Flux RSS Contact Qui sommes nous ? Mentions légales Connexion
Politique de confidentialité Charte commentaires Tendances et Célébrités Free Spins
linkedin soundcloud twitter facebook rss flicker youtube instagram
© 2007 - 2026 - Actualitte.com. Tous droits réservés.