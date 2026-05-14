Guide de l'analyse des pratiques professionnelles en petite enfance

Camille, éducatrice depuis six ans, croyait participer à une réunion de plus. Elle en est ressortie différente : l'épisode qu'elle avait raconté avait pris du relief, ses collègues lui avaient offert d'autres angles de vue, et elle avait retrouvé un vrai souffle pour le lendemain. C'est exactement ce qu'offre une analyse de pratiques professionnelles (APP). Ni défouloir, ni thérapie de groupe, ni réunion déguisée : un temps structuré et vivant, où les équipes de crèche réfléchissent ensemble à leurs gestes quotidiens pour mieux les comprendre, les ajuster et leur redonner du sens. Clair, accessible et ancré dans le terrain, ce guide bouscule les idées reçues, rappelle le cadre réglementaire et donne des repères clairs et directement utilisables pour réussir une APP. Illustré d'exemples parlants et de situations vécues, il fournit des outils pratiques pour animer sans s'épuiser, dépasser les résistances et installer un dispositif durable qui fait évoluer les pratiques. Un compagnon indispensable pour toutes les professionnelles de la petite enfance qui veulent donner à leurs échanges une force collective et transformatrice.