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True of Vamp Tome 5

Kenichi Suemistu, Hamaguri, Suemitsu Ken-ichi

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ClanFest, le grand festival annuel, ouvre enfin ses portes. Alors que les vampires se laissent emporter par l'euphorie des célébrations, les humains, assoiffés de vengeance, prennent les armes et marchent vers le Clan. Tandis que l'élégant tournoi d'escrime se mue en duel à mort, le True of Vamp fait enfin son apparition. Pris dans la tourmente, Ul, en quête de vie éternelle, pointe son arme vers son unique amie, Sophie. La tragédie qui s'abat sur les adolescents laisse place à un désespoir saisissant. Le catalogue Panini propose de nombreuses oeuvres autour des célèbres vampires, ces créatures qui inspirent des artistes du monde entier, notamment des mangakas. Trump, signé par le duo Kenichi Suemitsu et Hamaguri, offre une épopée aussi envoûtante que sombre. L'histoire suit un personnage principal, un paria qui cherche à se faire une place dans un monde où il n'est accepté ni par les vampires ni par les humains. Avec une narration au ton théâtral, Suemitsu, dramaturge expérimenté, met son expertise au service de l'oeuvre. Connu pour son travail sur la licence Touken Ranbu et l'adaptation anime de Welcome to the Ballroom, il collabore avec Hamaguri, une jeune artiste au trait délicat qui donne vie à cette histoire avec finesse.

Par Kenichi Suemistu, Hamaguri, Suemitsu Ken-ichi
Chez Panini comics

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Auteur

Kenichi Suemistu, Hamaguri, Suemitsu Ken-ichi

Editeur

Panini comics

Genre

Seinen/Homme

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True of Vamp Tome 5

Kenichi Suemistu, Hamaguri, Suemitsu Ken-ichi trad. Xavière Daumarie

Paru le 15/04/2026

Panini comics

8,29 €

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