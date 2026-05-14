Ce n'est pas un simple essai sur la franc-maçonnerie : c'est un livre-seuil. Issu d'une double fidélité - hébraïque et maçonnique - il propose un chemin initiatique enraciné dans la Genèse et la Kabbale, fondé sur des sources vérifiables. Le choix le plus marquant est celui de Joseph plutôt qu'Hiram au coeur du troisième degré. Joseph n'est pas une figure mythique : son récit est abondamment attesté (Genèse 37-50) et offre une trame initiatique vérifiable, reliée au texte, au commentaire et à l'interprétation kabbalistique. Surtout, Joseph ne s'arrête pas à la mort : il traverse la chute, l'exil et la transfiguration. Il incarne la résilience, la capacité de se relever, de transformer l'épreuve en élévation. Arbre de Vie, organisé selon les quatre mondes, porté par un Tableau Unique et Vivant, le Rite Brith Israël invite à habiter les symboles et à faire du travail intérieur une oeuvre de réparation. Mixte, ouvert à tous les chercheurs de verticalité, il rappelle qu'une Alliance ne se lit pas seulement : elle se vit.