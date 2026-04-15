Alors que Kaoru, Shion et Yoko tentent de construire leur avenir, le passé de chacune refait surface. Un tournant majeur se profile, et chaque choix peut tout changer... De son côté, Masahiko se retrouve plongé dans une situation délicate avec le film dans lequel il doit jouer. L'heure des révélations a sonné pour ces étudiants qui tentent de trouver leur place ! Après City Hunter et Cat's Eye, c'est un autre grand classique de Tsukasa Hôjô qui s'installe dans la superbe (et très appréciée) Perfect Edition. Changeant radicalement de ton par rapport aux autres séries de l'auteur, ce titre se tourne bien plus vers la comédie et la tranche de vie. Family Compo est une oeuvre qui traverse le temps avec brio et nous met au contact d'une famille peu conventionnelle qui nous offre une belle leçon de tolérance et nous montre que rien n'est plus important que la famille