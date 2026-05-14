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Le rêve d'une Cité

Antoine Beauchamp

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La Cité des sciences et de l'industrie ouvre ses portes et vous invite à explorer 40 années d'histoire des sciences, des technologies, mais aussi de découvertes, d'expositions emblématiques, d'événements et de rencontres qui ont façonné notre manière de comprendre le monde. De l'urgence climatique à la révolution numérique, de la richesse des mondes vivants aux profondeurs du cosmos, ce beau-livre retrace des décennies d'avancées scientifiques, techniques, et industrielles dans toute leur diversité. Au fil des pages, la science se dévoile telle qu'elle se vit à la Cité : accessible, vivante, critique, en prise avec les grands enjeux de notre époque. Richement illustré, ce livre retrace également la genèse d'un lieu unique où l'éveil aux savoirs va de pair avec la célébration des sciences, source inépuisable d'émerveillement, d'émancipation et de plaisir partagés.

Par Antoine Beauchamp
Chez Eyrolles

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Auteur

Antoine Beauchamp

Editeur

Eyrolles

Genre

Histoire des sciences

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Le rêve d'une Cité

Antoine Beauchamp

Paru le 14/05/2026

213 pages

Eyrolles

25,00 €

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