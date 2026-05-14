Le rêve d'une Cité

La Cité des sciences et de l'industrie ouvre ses portes et vous invite à explorer 40 années d'histoire des sciences, des technologies, mais aussi de découvertes, d'expositions emblématiques, d'événements et de rencontres qui ont façonné notre manière de comprendre le monde. De l'urgence climatique à la révolution numérique, de la richesse des mondes vivants aux profondeurs du cosmos, ce beau-livre retrace des décennies d'avancées scientifiques, techniques, et industrielles dans toute leur diversité. Au fil des pages, la science se dévoile telle qu'elle se vit à la Cité : accessible, vivante, critique, en prise avec les grands enjeux de notre époque. Richement illustré, ce livre retrace également la genèse d'un lieu unique où l'éveil aux savoirs va de pair avec la célébration des sciences, source inépuisable d'émerveillement, d'émancipation et de plaisir partagés.