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#Roman francophone

Le choix du prince

Pierre Pellissier

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Nour est un jeune prince en proie au doute, à la peur et à la confusion. Prisonnier de ses pensées, il se sent déchiré entre ce qu'il voudrait... et ce que la vie lui donne. Une rencontre inattendue va bouleverser ses croyances sur la vie et l'entraîner sur un chemin à la fois déroutant et transformateur. A travers les aventures initiatiques du Prince Nour, vous découvrirez quatre questions simples, capables de transformer vos pensées douloureuses en une voie de clarté et de liberté intérieure. Un récit poétique et universel qui nous invite, pas à pas, à retrouver paix et joie de vivre.

Par Pierre Pellissier
Chez Eyrolles

|

Auteur

Pierre Pellissier

Editeur

Eyrolles

Genre

Contes et nouvelles

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Le choix du prince

Pierre Pellissier

Paru le 14/05/2026

240 pages

Eyrolles

16,00 €

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