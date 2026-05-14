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Les demeures seigneuriales de la maison d'Harcourt

Premesnil xavier De

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Implantée très anciennement en Normandie, mais pas exclusivement, la maison d'Harcourt est l'une des plus illustres familles nobles de France. Depuis le Moyen Age, elle a traversé les siècles en laissant derrière elle un patrimoine architectural exceptionnel. Parmi ses demeures quatre sont particulièrement représentatives : Fresney, Thury-Harcourt, La Mailleraye et Le Champ-de-Bataille. Comment le patrimoine de cette famille aristocratique évolue-t-il au fil des siècles ? Comment a-t-il été façonné par l'histoire, les alliances, les ruptures et les évolutions sociales ? Quelle influence au long cours a exercé la Coutume de Normandie sur la famille Harcourt ? L'exploration des châteaux et manoirs que la famille a construits, habités, transmis et parfois perdus, du xvie au xxe siècle, met en lumière les enjeux de transmission, les choix architecturaux, les usages sociaux et les modes de vie des lieux ainsi que les effets des ruptures historiques. Elle interroge aussi les politiques patrimoniales et les formes contemporaines de valorisation. A la frontière de l'histoire de l'art et de l'histoire, ce livre convoque des approches variées allant de l'étude de l'architecture et du patrimoine à l'économie, les statistiques et le droit, pour interroger un patrimoine remarquable et sa pérennité.

Par Premesnil xavier De
Chez Presses universitaire François Rabelais

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Auteur

Premesnil xavier De

Editeur

Presses universitaire François Rabelais

Genre

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Les demeures seigneuriales de la maison d'Harcourt

Premesnil xavier De

Paru le 04/06/2026

Presses universitaire François Rabelais

59,00 €

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