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On ne se connaît pas, mais je t'emmène

Lucas Venner

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Le pari fou de Lucas Venner : partir d'un village lorrain jusqu'aux confins du Pacifique à la seule force de la générosité humaine. Le résultat ? 500 jours d'autostop à travers 25 pays, 55 000 kilomètres, 1100 conducteurs, l'accueil de 100 familles et 40 conférences dans des ONG et des lycées ! Une odyssée à hauteur d'homme, jalonnée de visages, de voix et de gestes où chaque voiture qui s'arrête ouvre la porte à une nouvelle rencontre, une nouvelle histoire, un nouveau regard sur le monde. Plus qu'une aventure géographique, c'est une traversée intérieure. Car derrière les paysages (les steppes mongoles, l'Himalaya, la jungle laotienne) se dessine peu à peu un itinéraire émotionnel : celui d'un jeune homme dont l'esprit chemine. On ne se connaît pas mais je t'emmène s'adresse à tous ceux qui rêvent d'aventure et de rencontres authentiques. Il révèle que la plus belle des humanités fleurit sous tous les cieux, et que l'entraide de parfaits inconnus peut littéralement nous emmener au bout du monde. Une ode à la confiance qui nous rappelle que l'autre n'est pas une menace, mais une promesse.

Par Lucas Venner
Chez Christine Bonneton

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Auteur

Lucas Venner

Editeur

Christine Bonneton

Genre

Récits de voyage

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On ne se connaît pas, mais je t'emmène

Lucas Venner

Paru le 14/05/2026

363 pages

Christine Bonneton

17,90 €

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