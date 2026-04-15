Inscription
Newsletter
linkedin soundcloud twitter bluesky mastodon facebook rss flicker youtube instagram
Recherche

En ce moment :

Thotario, l'autre vie du livre numérique Etats Généraux de la BD 2026 Cinq éditeurs BD à découvrir
#Roman francophone

Nouvelles fables de doue-la-fontaine

Geneviève Marot, Pierre Gay

ActuaLitté
Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr
Une trentaine de fables magnifiquement illustrées par Geneviève Marot dont l'univers onirique met en valeur la beauté de notre biodiversité de proximité. Raconter la Nature et les menaces qui pèsent sur elle par des fables, c'est le détour qu'a emprunté Pierre Gay en se remémorant ses souvenirs d'enfance et les observations de sa vie de passionné. Des fables magnifiquement illustrées par Geneviève Marot dont l'univers onirique met en valeur la beauté de notre biodiversité de proximité.

Par Geneviève Marot, Pierre Gay
Chez La Geste

|

Auteur

Geneviève Marot, Pierre Gay

Editeur

La Geste

Genre

Pays de la Loire

Partager ce livre sur Bluesky Partager ce livre sur Mastodon Partager ce livre sur Linkedin Partager ce livre par mail

Retrouver tous les articles sur Nouvelles fables de doue-la-fontaine par Geneviève Marot, Pierre Gay

Commenter ce livre

 

Nouvelles fables de doue-la-fontaine

Geneviève Marot, Pierre Gay

Paru le 26/03/2026

102 pages

La Geste

15,00 €

Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr

Lire un extrait
ActuaLitté
Scannez le code barre 9791035330842
9791035330842
© Notice établie par ORB
plus d'informations

Top Articles

Harry Potter et transphobie : pour Dumbledore, on a déformé les propos de Rowling Trump “tellement stupide” que même Stephen King n'a “plus les mots” Au Japon, les particuliers louent des mini-rayons dans une une grande librairie Jean-Paul Krassinsky, auteur de bande dessinée, est mort à 53 ans
Lettre d'information Flux RSS Contact Qui sommes nous ? Mentions légales Connexion
Politique de confidentialité Charte commentaires Tendances et Célébrités
linkedin soundcloud twitter facebook rss flicker youtube instagram
© 2007 - 2026 - Actualitte.com. Tous droits réservés.