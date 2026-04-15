Nouvelles fables de doue-la-fontaine

Une trentaine de fables magnifiquement illustrées par Geneviève Marot dont l'univers onirique met en valeur la beauté de notre biodiversité de proximité. Raconter la Nature et les menaces qui pèsent sur elle par des fables, c'est le détour qu'a emprunté Pierre Gay en se remémorant ses souvenirs d'enfance et les observations de sa vie de passionné. Des fables magnifiquement illustrées par Geneviève Marot dont l'univers onirique met en valeur la beauté de notre biodiversité de proximité.