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Les émotions

Chiara Piroddi

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Joie, Colère, Tristesse, Peur, Dégoût et Surprise racontent aux enfants les histoires de petits animaux confrontés pour la première fois à des émotions nouvelles et intenses. Du rugissement d'un lionceau en colère au premier vol joyeux d'un oiseau, chaque histoire aide les enfants à comprendre comment reconnaître et gérer leurs émotions. Ecrit avec le soutien d'un psychologue du développement, ce livre propose également des idées pratiques pour les adultes et les enfants, ce qui en fait un outil précieux pour développer une intelligence émotionnelle saine. Points forts : - Un outil pour apprivoiser les émotions - Développement de l'intelligence émotionnelle - Des conseils pratiques inclus

Par Chiara Piroddi
Chez Grenouille éditions

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Auteur

Chiara Piroddi

Editeur

Grenouille éditions

Genre

Autres éditeurs (F à J)

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Les émotions

Chiara Piroddi trad. Isabelle Massol

Paru le 14/05/2026

128 pages

Grenouille éditions

19,95 €

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