La très belle histoire d'Abraham

Les descendants de Noé s'étaient multipliés. Un jour, Dieu dit à l'un d'eux, Abram : "Quitte ton pays et va vers le pays que je te montrerai. Regarde le ciel, et compte les étoiles, si tu le peux... Tes enfants et les enfants de tes enfants seront aussi nombreux que ces étoiles ! " Dès leur plus jeune âge, les enfants sont fascinés par les histoires de la Bible... et remuent beaucoup à la messe ! Ces charmants albums cartonnés permettront aux petits lecteurs de 0 à 3 ans de découvrir les grands récits bibliques et aux parents de gagner quelques instants de calme !