"Takashi et Midori - Les amoureux de Nagasaki" raconte la vie extraordinaire de Takashi et Midori Nagai, deux Japonais dont l'existence fut marquée par la foi et le couple brisé par la tragédie de Nagasaki. Takashi, brillant étudiant en médecine converti au catholicisme grâce à l'influence de Midori et de la communauté chrétienne d'Urakami, épouse la jeune femme en 1934 et construit avec elle un foyer fondé sur la charité et l'espérance, même au coeur de la montée des conflits mondiaux. Radiologue talentueux, il devra affronter la brutalité de la guerre sino-japonaise et, plus tard, une leucémie contractée à force d'examens radiologiques, toujours soutenu par son épouse et sa foi. Le 9 août 1945, l'explosion atomique de Nagasaki emporte la vie de Midori , à compter de ce jour, Takashi portera un témoignage de paix et de réconciliation jusque dans ses dernières années. Un procès en béatification des deux époux a été ouvert en 2021.