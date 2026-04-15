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#Roman jeunesse

Notre famille est géniale

Sébastien Mourrain, Jo Hoestlandt

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Tommy et sa soeur Fanny vivent avec leurs parents et bébé Dixie dans un appartement niché sous les toits. L'endroit est petit, un peu encombré, mais rempli de rires, d'amour et de joyeuses batailles. Quand leur père se retrouve sans emploi et que l'argent vient à manquer, la menace d'un déménagement plane. Pas question de quitter leur cher appartement ! Tommy et Fanny ont des tas d'idées pour sortir leur formidable famille du pétrin.

Par Sébastien Mourrain, Jo Hoestlandt
Chez Thierry Magnier

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Auteur

Sébastien Mourrain, Jo Hoestlandt

Editeur

Thierry Magnier

Genre

Autres collections (9 à 12 ans

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Notre famille est géniale

Sébastien Mourrain, Jo Hoestlandt

Paru le 15/04/2026

192 pages

Thierry Magnier

12,90 €

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