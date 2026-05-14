Scopolamine

Il voulait disparaître. On l'a pris au mot. Harcelé sur les réseaux sociaux, un romancier décide de changer de vie. Cap sur l'Espagne, dans un hôtel-club unique en son genre, où tout est figé dans les années 80. Ici, pas de Wi-Fi, pas d'écrans, pas de jugement. Du moins, en apparence. Quand une tempête d'une violence inouïe coupe l'hôtel du reste du monde, le rêve tourne au cauchemar. Les masques tombent. L'isolement devient un piège mortel. Et si le danger ne venait pas de l'extérieur ? Dans ce thriller politique et satirique survolté, Efsy Washington dissèque avec férocité les dérives d'une époque où la pensée peut devenir un crime. Un piège à ciel ouvert où survivre devient un jeu... et perdre, une fatalité.