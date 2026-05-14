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#Polar

Scopolamine

Efsy Washington

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Il voulait disparaître. On l'a pris au mot. Harcelé sur les réseaux sociaux, un romancier décide de changer de vie. Cap sur l'Espagne, dans un hôtel-club unique en son genre, où tout est figé dans les années 80. Ici, pas de Wi-Fi, pas d'écrans, pas de jugement. Du moins, en apparence. Quand une tempête d'une violence inouïe coupe l'hôtel du reste du monde, le rêve tourne au cauchemar. Les masques tombent. L'isolement devient un piège mortel. Et si le danger ne venait pas de l'extérieur ? Dans ce thriller politique et satirique survolté, Efsy Washington dissèque avec férocité les dérives d'une époque où la pensée peut devenir un crime. Un piège à ciel ouvert où survivre devient un jeu... et perdre, une fatalité.

Par Efsy Washington
Chez Editions Magnus

|

Auteur

Efsy Washington

Editeur

Editions Magnus

Genre

Thrillers

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Scopolamine

Efsy Washington

Paru le 14/05/2026

332 pages

Editions Magnus

21,00 €

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Scannez le code barre 9782384220892
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