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Dieu et la rue

Christian Sorrel

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Dieu a-t-il encore droit de cité ? De la ferveur des processions d'autrefois aux polémiques contemporaines sur le port du voile, la rue française est le théâtre d'un affrontement permanent. Voici la grande synthèse historique qui manquait et toutes les clés pour comprendre, au regard du temps long, comment la rue est devenue le miroir des crises identitaires d'aujourd'hui. Entre volonté de sacraliser l'espace et désir républicain de neutralité, où s'arrête la liberté de croire et où commence l'ordre public ? Dans cette vaste fresque historique, Christian Sorrel décrypte deux siècles de tensions et explore les mutations d'une France qui n'a cessé de renégocier la visibilité du sacré. Parcourant notre histoire commune depuis la vague de déchristianisation sous la Terreur jusqu'à l'affirmation de l'islam, scrutant les débats sur les fêtes, les prières et les signes religieux, c'est en spécialiste que Christian Sorrel montre comment la loi de Séparation de 1905, loin d'avoir tout figé, reste le socle de nos équilibres précaires. Un livre indispensable pour prendre de la hauteur sur les défis d'une société en quête de repères. Professeur émérite d'histoire contemporaine à l'université Lyon 2, spécialiste de l'histoire du catholicisme français, Christian Sorrel a publié de nombreux ouvrages. Il est notamment l'auteur de La République contre les congrégations, Mgr Lacroix 1855-1922. Enquête sur un suspect, ou encore de Passion catholicisme, aux Editions du Cerf.

Par Christian Sorrel
Chez Cerf

|

Auteur

Christian Sorrel

Editeur

Cerf

Genre

Histoire de l'Eglise

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Dieu et la rue

Christian Sorrel

Paru le 14/05/2026

256 pages

Cerf

22,90 €

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