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Guerres justes et injustes

Michael Walzer

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Dans l'enfer de la guerre, tout n'est pas égal. Blocus, bombardements de civils, représailles, dommages collatéraux traversent tous les conflits. Mais la guerre juste existe, qui peut à chaque instant basculer dans l'injustice. Déterminer l'inacceptable comme l'inévitable est un jugement auquel nul ne peut se dérober. En quête d'un équilibre, Walzer n'ignore ni les droits de l'homme ni la nécessité. Le philosophe qui milita contre la guerre au Vietnam montre qu'une guerre, quand même elle servirait les intérêts d'une grande puissance, peut être aussi une guerre juste. Il revendique un empirisme moral, et développe une argumentation à partir d'exemples historiques. Rien de moins abstrait que cette réflexion. Notre monde n'a pas su écarter l'enfer de la guerre, mais il progresse chaque jour dans son exigence d'un droit international pour juger des guerres et des crimes qui y sont commis.

Par Michael Walzer
Chez Editions Gallimard

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Auteur

Michael Walzer

Editeur

Editions Gallimard

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Guerres justes et injustes

Michael Walzer trad. Anne Wicke, Simone Chambon, Pierre-Emmanuel Dauzat

Paru le 14/05/2026

672 pages

Editions Gallimard

13,30 €

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