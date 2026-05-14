De la visibilité

Depuis l'invention de la photographie, puis du cinéma, de la télévision et d'Internet, les moyens modernes de reproduction et de diffusion de l'image des personnes ont creusé un spectaculaire écart entre celles qui sont reconnues par un grand nombre et celles qui reconnaissent sans l'être en retour. Cette dissymétrie crée un " capital de visibilité ", dont les détenteurs forment une catégorie sociale à part entière, une nouvelle élite. Ce phénomène, bien qu'il crève les yeux, est demeuré largement invisible et peu analysé. Pourtant son expansion au XX ? siècle en fait un trait majeur de notre modernité, que Nathalie Heinich explore ici dans toutes ses dimensions : technologique, historique, sociologique, économique, juridique, psychologique et morale. En se gardant de tout jugement de valeur, elle détaille l'avènement de cette nouvelle forme d'excellence appuyée sur la visibilité, qui a profondément modifié notre rapport à la singularité, paradoxalement plus élitaire et plus démocratique à la fois.