Le portier

Rien ne peut arriver au Bohemia, mythique et luxueux building new-yorkais en bordure de Central Park. Le personnel, en majorité hispanique, reste à sa place, au sous-sol. Les copropriétaires, tous blancs, nouveaux riches imbuvables ou anciens riches en perte de vitesse, accordent à peine un regard au portier, Chicky Diaz, avant de se replier dans leurs apparts-coffres-forts. Mais un peu plus au nord, l'émeute enfle, car un Noir vient d'être tué par la police. Et au même moment surgit devant l'entrée de l'immeuble un groupe d'hommes masqués et tout de noir vêtus, l'arme au poing. Porté par les inégalités sociales, les ressentiments intimes, la cupidité et la haine, omniprésentes, le récit se déploie implacablement, jusqu'au drame. Une bombe à retardement évocatrice du Bûcher des vanités de Tom Wolfe et des thrillers de Richard Price, dont le détonateur est une poignante histoire d'amour.