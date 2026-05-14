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#Imaginaire

Fearful

Lauren Roberts

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Mara est invisible, incomprise et solitaire. Elle est la mort, celle qui se charge d'emmener les âmes dans l'au-delà et de les abandonner à leur éternité. Elle n'attend plus rien des vivants, jusqu'au jour où le roi d'Ilya prend une décision irréversible et étrange qui la mène jusqu'à son château. Poussée par sa curiosité, Mara décide d'y rester pour connaître le dénouement de cet inévitable drame. La mort sait d'expérience que l'amour finit toujours mal. Mais, alors qu'elle passe du temps avec Kitt Azer qu'elle observe, à l'occasion, les très distrayantes chamailleries entre un Impérial et celle qu'il doit protéger, elle se prend à espérer. Pourrait-elle donner une autre chance à l'amour ?

Par Lauren Roberts
Chez Editions Gallimard

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Auteur

Lauren Roberts

Editeur

Editions Gallimard

Genre

Fantasy

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Fearful

Lauren Roberts trad. Marie Demay

Paru le 14/05/2026

288 pages

Editions Gallimard

17,90 €

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