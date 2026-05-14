Mara est invisible, incomprise et solitaire. Elle est la mort, celle qui se charge d'emmener les âmes dans l'au-delà et de les abandonner à leur éternité. Elle n'attend plus rien des vivants, jusqu'au jour où le roi d'Ilya prend une décision irréversible et étrange qui la mène jusqu'à son château. Poussée par sa curiosité, Mara décide d'y rester pour connaître le dénouement de cet inévitable drame. La mort sait d'expérience que l'amour finit toujours mal. Mais, alors qu'elle passe du temps avec Kitt Azer qu'elle observe, à l'occasion, les très distrayantes chamailleries entre un Impérial et celle qu'il doit protéger, elle se prend à espérer. Pourrait-elle donner une autre chance à l'amour ?