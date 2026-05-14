Les laboratoires Chantal Lélouia ont rassemblé 150 versets de la Bible dans une boîte de médicament efficace contre tous les maux (spirituels) : vague à l'âme, crise de foi, souffle au coeur... Alors que le marché de la Bible est florissant et que l'évangélisation a le vent en poupe, ce petit bloc contient 150 versets de la Bible détachables à garder précieusement ou à distribuer largement ! NB : La première et la dernière page sont imaginées autour du concept de la boîte de médicament, mais ce n'est pas le cas du reste des cartes.
Par
Joseph Challier, Chantal Lelouia Chez
Editions Emmanuel
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