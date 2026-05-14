Les laboratoires Chantal Lélouia ont rassemblé 150 versets de la Bible dans une boîte de médicament efficace contre tous les maux (spirituels) : vague à l'âme, crise de foi, souffle au coeur... Alors que le marché de la Bible est florissant et que l'évangélisation a le vent en poupe, ce petit bloc contient 150 versets de la Bible détachables à garder précieusement ou à distribuer largement ! NB : La première et la dernière page sont imaginées autour du concept de la boîte de médicament, mais ce n'est pas le cas du reste des cartes.