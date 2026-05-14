Inscription
Newsletter
linkedin soundcloud twitter bluesky mastodon facebook rss flicker youtube instagram
Recherche

En ce moment :

Grasset, le Nora-Gate Etats Généraux de la BD 2026 Cinq éditeurs BD à découvrir
#Essais

Laideurs grecques

Véronique Mehl, Maria Patera

ActuaLitté
Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr
Les Grecs de l'Antiquité étaient beaux, croit-on. Pourquoi ne peut-on les imaginer petits, rabougris, difformes, émaciés, bedonnants, bossus, édentés, grimaçants, bigleux, blafards... tout simplement laids ? Dans les sociétés antiques où les apparences et les attitudes sont sujettes à un examen social permanent, l'aspect de la personne est aussi important au point de vue individuel que collectif. Le physique révèle souvent le psychique : une apparence dégradée peut constituer la marque des moeurs décriées, mais elle peut aussi masquer la beauté interne. La laideur régulièrement perçue comme une altérité, de genre, d'âge, d'origine ethnique, dessine les contours de la mise à l'écart sociale et permet la stigmatisation. La vulnérabilité corporelle et l'altérité physique provoquent rarement la pitié ou la sympathie, plutôt le rire ou la peur. C'est tout un pan de l'histoire du corps qui est ici esquissée, mais aussi des valeurs qu'il véhicule, éthiques comme sociales et religieuses, des émotions qu'il suscite, de son imagerie et de son imaginaire, de ses artifices et de ses exclusions, enfin, de son animalité. Détourner les yeux des "grands classiques" de l'art, regarder la laideur en face, c'est penser les normes, étudier toutes les strates de la société, s'ouvrir aux émotions et aux affects, aborder le corps et les identités sous un autre angle.

Par Véronique Mehl, Maria Patera
Chez PU Rennes

|

Auteur

Véronique Mehl, Maria Patera

Editeur

PU Rennes

Genre

Histoire antique

Partager ce livre sur Bluesky Partager ce livre sur Mastodon Partager ce livre sur Linkedin Partager ce livre par mail

Retrouver tous les articles sur Laideurs grecques par Véronique Mehl, Maria Patera

Commenter ce livre

 

Laideurs grecques

Véronique Mehl, Maria Patera

Paru le 14/05/2026

PU Rennes

22,00 €

Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr

Lire un extrait
ActuaLitté
Scannez le code barre 9791041305001
9791041305001
© Notice établie par ORB
plus d'informations

Top Articles

Le Prix des Libraires 2026 distingue Laurine Roux et Charlotte McConaghy Espagne : 49,4 % des livres papiers ne se vendent pas même à 1 exemplaire Quitter Grasset ? Le droit de divulgation fournit une solution redoutable La maison de Kenneth White déchire ses héritiers à Trébeurden
Lettre d'information Flux RSS Contact Qui sommes nous ? Mentions légales Connexion
Politique de confidentialité Charte commentaires Tendances et Célébrités Free Spins
linkedin soundcloud twitter facebook rss flicker youtube instagram
© 2007 - 2026 - Actualitte.com. Tous droits réservés.