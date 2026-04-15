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Dictionnaire de la Résistance

Jean-Claude Carrier

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Cet ouvrage traite d'une partie souvent méconnue de l'histoire de la Seconde Guerre mondiale, de 1939 à 1945, à savoir les origines et l'organisation de la résistance en France : les contacts, les liaisons, les dénonciations, les trahisons, les passages de frontières avec la Suisse, etc. Il aborde aussi les services secrets de la France libre à Londres et à Alger, ainsi que ceux britanniques, américains, helvétiques, polonais et allemands du IIIe Reich, les groupes d'actions paramilitaires, les parachutages et les dépôts d'agents effectués lors d'opérations aériennes et maritimes. Enfin, il décrit le fonctionnement des mouvements structurels de la Résistance en Haute-Savoie, dans l'Ain, le Jura, aux frontières franco-suisses de Genève, Vaud, Valais, ainsi que dans le sud-est de la France, en Savoie, à Lyon, Saint-Etienne, Arles et sur la Côte d'Azur. L'ouvrage est complété par 144 biographies des personnes citées dans l'ouvrage.

Par Jean-Claude Carrier
Chez Cabedita

|

Auteur

Jean-Claude Carrier

Editeur

Cabedita

Genre

Résistance

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Dictionnaire de la Résistance

Jean-Claude Carrier

Paru le 15/04/2026

700 pages

Cabedita

29,00 €

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Scannez le code barre 9782889850341
9782889850341
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