Purifier et guérir le foie

Organe clé de la détoxification, du métabolisme et de la régulation énergétique, le foie est aujourd'hui soumis à de nombreuses agressions liées à l'alimentation moderne, au stress, aux toxines environnementales et au rythme de vie contemporain. A travers une approche claire et accessible, cet ouvrage explique comment le dysfonctionnement hépatique peut influencer de nombreux troubles physiques et émotionnels, souvent éloignés des symptômes classiquement associés au foie. L'auteur propose une lecture intégrative qui associe connaissances physiologiques, principes de médecine naturelle et pratiques issues de traditions de soin éprouvées. Le livre offre des conseils concrets pour soutenir, nettoyer et régénérer le foie de manière progressive et respectueuse, en accord avec les besoins du corps. Alimentation, plantes, hygiène de vie et compréhension des signaux corporels deviennent ainsi des outils de prévention et d'autonomie.