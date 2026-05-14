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Purifier et guérir le foie

Roberto Marocchesi

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Organe clé de la détoxification, du métabolisme et de la régulation énergétique, le foie est aujourd'hui soumis à de nombreuses agressions liées à l'alimentation moderne, au stress, aux toxines environnementales et au rythme de vie contemporain. A travers une approche claire et accessible, cet ouvrage explique comment le dysfonctionnement hépatique peut influencer de nombreux troubles physiques et émotionnels, souvent éloignés des symptômes classiquement associés au foie. L'auteur propose une lecture intégrative qui associe connaissances physiologiques, principes de médecine naturelle et pratiques issues de traditions de soin éprouvées. Le livre offre des conseils concrets pour soutenir, nettoyer et régénérer le foie de manière progressive et respectueuse, en accord avec les besoins du corps. Alimentation, plantes, hygiène de vie et compréhension des signaux corporels deviennent ainsi des outils de prévention et d'autonomie.

Par Roberto Marocchesi
Chez Gruppo Editoriale Macro

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Auteur

Roberto Marocchesi

Editeur

Gruppo Editoriale Macro

Genre

Diététiques

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Purifier et guérir le foie

Roberto Marocchesi

Paru le 28/05/2026

Gruppo Editoriale Macro

12,95 €

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Scannez le code barre 9788828518556
9788828518556
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