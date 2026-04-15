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Je suis ne roumain

Daniel Horia

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1984, Bucarest, Roumanie. Daniel a trois ans et vit avec ses parents dans un appartement du centre ville, insouciant, entouré et aimé de sa famille. Quand ses parents vont au travail, ses grands-parents s'occupent de lui. Ils lui insufflent la passion pour le dessin, l'art, la musique et la nature. Daniel voit la réalité à travers ses yeux d'enfant et tout lui semble beau et magique. La réalité est cependant loin d'être merveilleuse. La dictature communiste, qui est la plus violente de tous les pays du bloc de l'Est, est à son summum. Pour les Roumains, la vie courante est une lutte continue pour la survie...

Par Daniel Horia
Chez EP média

|

Auteur

Daniel Horia

Editeur

EP média

Genre

Divers

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Je suis ne roumain

Daniel Horia

Paru le 17/06/2026

220 pages

EP média

20,90 €

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Scannez le code barre 9782889327034
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