Je suis ne roumain

1984, Bucarest, Roumanie. Daniel a trois ans et vit avec ses parents dans un appartement du centre ville, insouciant, entouré et aimé de sa famille. Quand ses parents vont au travail, ses grands-parents s'occupent de lui. Ils lui insufflent la passion pour le dessin, l'art, la musique et la nature. Daniel voit la réalité à travers ses yeux d'enfant et tout lui semble beau et magique. La réalité est cependant loin d'être merveilleuse. La dictature communiste, qui est la plus violente de tous les pays du bloc de l'Est, est à son summum. Pour les Roumains, la vie courante est une lutte continue pour la survie...