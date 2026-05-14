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#Album jeunesse

Peux-tu me trouver ? Petit renard

Federica Iossa, Klara Tünner

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Mais où est le petit renard ? Les petites mains des enfants ouvrent facilement les grands rabats en feutrine, résistants à la salive, et découvrent les animaux. Un petit jeu de questions-réponses éveille la curiosité des plus petits et les aide de manière ludique à apprendre à parler. Avec notre nouvelle gamme de livres Play+ pour les enfants de 0 à 3 ans, nous proposons des produits adaptés à la petite enfance combinée à l'expérience de Ravensburger. Développés avec l'exigence de qualité de Ravensburger, nos livres plaisent aux enfants tout en leur permettant d'apprendre et de découvrir en s'amusant. Notre approche du jeu nous a amené à définir une gamme qui répond également aux besoins des parents, et chaque produit a un "plus" ! ? Pour les bébés dès 12 mois ? Avec 5 grands rabats en feutrine ? Jeu amusant de cache-cache pour les petits fans d'animaux ? Jolies illustrations d'animaux ? Format pratique pour la maison et les déplacements

Par Federica Iossa, Klara Tünner
Chez Ravensburger

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Auteur

Federica Iossa, Klara Tünner

Editeur

Ravensburger

Genre

Livres rabats, tirettes

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Peux-tu me trouver ? Petit renard

Federica Iossa, Klara Tünner trad. Caroline Wakeman

Paru le 14/05/2026

12 pages

Ravensburger

7,99 €

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