Peux-tu me trouver ? Petite chouette

C'est la nuit dans la forêt et presque tous les animaux dorment déjà. Mais où est la petite chouette ? Les petites mains des enfants ouvrent facilement les grands rabats en feutrine, résistants à la salive, et découvrent les animaux. Un petit jeu de questions-réponses éveille la curiosité des plus petits et les aide de manière ludique à apprendre à parler. Avec notre nouvelle gamme de livres Play+ pour les enfants de 0 à 3 ans, nous proposons des produits adaptés à la petite enfance combinée à l'expérience de Ravensburger. Développés avec l'exigence de qualité de Ravensburger, nos livres plaisent aux enfants tout en leur permettant d'apprendre et de découvrir en s'amusant. Notre approche du jeu nous a amené à définir une gamme qui répond également aux besoins des parents, et chaque produit a un "plus" ! ? Pour les bébés dès 12 mois ? Avec 5 grands rabats en feutrine ? Jeu amusant de cache-cache pour les petits fans d'animaux ? Jolies illustrations d'animaux ? Format pratique pour la maison et les déplacements