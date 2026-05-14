La fabuleuse cité dort

Quel remède pourra bien enrayer l'épidémie qui a plongé tous les enfants d'une cité dans un sommeil profond ? Les habitants sont désorientés. Les appels à l'aide au SAMU, aux autorités, aux forces invisibles, la surprise party... : impossible de les réveiller. Et si la solution était un voyage dans la boîte à gâteaux de Lilia, la vieille du rez-de-chaussée ? Quand une autrice de théâtre - Céline Bernard - et un auteur de roman de sciences fiction - Léo Henry - s'associent, nait une pièce fantastique pleine d'espoir pour faire de nos rêves des pistes d'envol.