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La fabuleuse cité dort

Léo Henry, Céline Bernard

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Quel remède pourra bien enrayer l'épidémie qui a plongé tous les enfants d'une cité dans un sommeil profond ? Les habitants sont désorientés. Les appels à l'aide au SAMU, aux autorités, aux forces invisibles, la surprise party... : impossible de les réveiller. Et si la solution était un voyage dans la boîte à gâteaux de Lilia, la vieille du rez-de-chaussée ? Quand une autrice de théâtre - Céline Bernard - et un auteur de roman de sciences fiction - Léo Henry - s'associent, nait une pièce fantastique pleine d'espoir pour faire de nos rêves des pistes d'envol.

Par Léo Henry, Céline Bernard
Chez La Maison Théâtre

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Auteur

Léo Henry, Céline Bernard

Editeur

La Maison Théâtre

Genre

Théâtre

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La fabuleuse cité dort

Léo Henry, Céline Bernard

Paru le 21/05/2026

35 pages

La Maison Théâtre

6,00 €

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Scannez le code barre 9782958694265
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