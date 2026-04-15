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#Roman jeunesse

Ma maison à l'envers

Alex Cousseau

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Aliocha a un chien. Il s'appelle Stoup. Et il ne parle qu'à lui. Stoup est un chien savant qui a un cousin australien qui a peur des crabes et aussi c'est un ours avec un sac de sport qui lui a trouvé son nom pendant qu'il gambadait dans les bois. Stoup a beaucoup d'imagination. Pour Aliocha, il est comme son frère. Mais, ce n'est pas ça le plus intéressant. Le plus intéressant, c'est qu'un jour, Aliocha et son "comme frère" Stoup (qui est en fait un chien qui parle) ont vécu une aventure incroyable. Leur maison a été arrachée lors d'une tempête et ils ont dû survire tous les deux, tout seuls en plein milieu de l'océan. Sans croquette. Et ils se sont à peine disputés. Incroyable, on vous dit.

Par Alex Cousseau
Chez Editions du Rouergue

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Auteur

Alex Cousseau

Editeur

Editions du Rouergue

Genre

Autres collections (6 à 9 ans)

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Ma maison à l'envers

Alex Cousseau

Paru le 15/04/2026

128 pages

Editions du Rouergue

12,80 €

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