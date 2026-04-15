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Thotario, l'autre vie du livre numérique Etats Généraux de la BD 2026 Cinq éditeurs BD à découvrir
#Roman francophone

Kiss & Collide

Amanda Weaver

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Violet Harper ne tombe jamais amoureuse. Elle qui adore être aux commandes se satisfait de sa carrière dans les relations publiques et d'aventures sans lendemain à travers le monde. C'est alors qu'elle croise la route de Chase Navarro. Ce coup d'un soir fait vaciller ses certitudes, et quand elle accepte un poste dans une petite écurie, Violet découvre que Chase en est le nouveau pilote. Même si elle se jure de lui résister, elle ne peut nier qu'avec sa personnalité charmante il est un atout de communication précieux... Chase ne vit que pour la vitesse. Lui qui rêve de décrocher son premier podium se garde bien de toute distraction. Pourtant, il n'arrive pas à chasser Violet de ses pensées. Cette dernière est déterminée à faire de lui la nouvelle star de la Formule 1, et plus ils se côtoient, plus leur alchimie devient indéniable. Violet cédera-t-elle à l'appel de ce séduisant hors-piste ?

Par Amanda Weaver
Chez Milady

|

Auteur

Amanda Weaver

Editeur

Milady

Genre

Romance sexy

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Kiss & Collide

Amanda Weaver trad. Hélène Arnaud

Paru le 15/04/2026

384 pages

Milady

14,95 €

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