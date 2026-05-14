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L'autre conscience

Jiri Benovsky

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Ce livre propose une théorie des niveaux de conscience, conçus comme un continuum plutôt que comme une frontière binaire entre le conscient et le non-conscient. Sur cette base, il examine ensuite la possibilité d'une conscience artificielle, en interrogeant à la fois ses conditions ontologiques et ses implications éthiques. La première partie développe le cadre théorique et ses appuis dans la philosophie de l'esprit contemporaine. La deuxième explore les architectures et limites des systèmes artificiels susceptibles d'actualiser certains niveaux de conscience. La troisième s'attache aux conséquences normatives, en particulier à la question du statut moral des entités conscientes nonhumaines. La quatrième partie aborde de manière spéculative des scénarios de cohabitation et de symbiose entre humains et systèmes artificiels, menant jusqu'à l'hypothèse de la possibilité de métasujets hybrides. En articulant métaphysique, philosophie de l'esprit et éthique appliquée, l'ouvrage invite à repenser la conscience comme phénomène continu, et à envisager les transformations profondes que pourrait entraîner l'apparition de consciences artificielles.

Par Jiri Benovsky
Chez PPUR Presses Polytechniques

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Auteur

Jiri Benovsky

Editeur

PPUR Presses Polytechniques

Genre

Notions

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L'autre conscience

Jiri Benovsky

Paru le 14/05/2026

149 pages

PPUR Presses Polytechniques

22,00 €

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Scannez le code barre 9782889157556
9782889157556
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