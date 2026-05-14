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Le Banni des hautes terres

Alain Delage

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Mars 1890, Armand Ligourel, tout juste sorti du conseil de révision qui l'a déclaré apte au service militaire, se retrouve injustement accusé de meurtre. Avec l'aide de sa famille, il parvient à s'échapper vers l'Aubrac, terre de son père, où il arrive pour la montée aux estives. Il va y découvrir le métier de buronnier, les valeurs de ces montagnards et leur sens de l'honneur sous leurs dehors rustres. Son séjour sur ces hauts plateaux sera aussi l'occasion de percer les secrets de sa famille paternelle, une histoire de vengeance hors du commun qui remonte à deux générations...

Par Alain Delage
Chez Editions De Borée

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Auteur

Alain Delage

Editeur

Editions De Borée

Genre

Auvergne

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Le Banni des hautes terres

Alain Delage

Paru le 14/05/2026

456 pages

Editions De Borée

9,40 €

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